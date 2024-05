Stamattina a Lama Mocogno il paese è sceso in strada per la seconda edizione della Camminata 05:30, organizzata dall’A.C. Lama ’80 per offrire a tutti – giovani e meno giovani – un momento di aggregazione e di promozione di corretti stili di vita, senza dimenticare la solidarietà. Infatti, il ricavato verrà devoluto all’organizzazione di volontariato “Giochi senza barriere”, sorta a Lama Mocogno per promuovere la piena integrazione di bambini e ragazzi con disabilità.

La seconda edizione, su un anello di 5 km e mezzo intorno al Capoluogo comunale, è stata una piacevole conferma del gradimento per l’iniziativa, grazie alla presenza di oltre 250 partecipanti ed è stata resa possibile grazie al sostegno degli sponsor, in particolare alla ditta TMP che ha offerto l’iscrizione agli alunni del locale Istituto comprensivo “G. Dossetti”.

La sicurezza dei partecipanti è stata garantita dal Corpo unico di Polizia locale del Frignano e dai volontari dell’ANC sezione Lama Mocogno-Palagano-Polinago.