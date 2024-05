In vista della presentazione delle candidature per le elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno, l’ufficio Elettorale del Comune di Modena nei prossimi giorni, da martedì 7 a sabato 11 maggio, prevede aperture straordinarie per consentire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Normalmente l’ufficio di via Santi 40 (primo piano, ingresso sotto al portico) è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,30 e al giovedì anche dalle 14 alle 18.

Da martedì 7 e giovedì 9 maggio l’ufficio sarà aperto dalle 8 alle 18 a orario continuato; venerdì 10 maggio dalle 8 alle 20 a orario continuato; sabato 11 maggio dalle 8 alle 12.

Il proprio certificato di iscrizione alle liste elettorali può anche essere scaricato gratuitamente dal sito web dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (www.anagrafenazionale.interno.it) accedendo con credenziali Spid, Cie, Cns o eIdas. Il servizio Anpr consente la visione dell’anteprima del documento e la possibilità di scaricarlo in formato pdf o riceverlo via e-mail o tramite domicilio digitale. Per ottenere i certificati, nell’area riservata di Anpr è disponibile una guida al cittadino o è possibile richiedere assistenza all’indirizzo e-mail: assistenza.anpr.cittadini@sogei.it.

Per tutte le informazioni sul voto si può consultare la specifica sezione del sito istituzionale del Comune: www.comune.modena.it/argomenti/elezioni.

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è il certificato che attesta l’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale, l’iscrizione nelle liste elettorali avviene d’ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini non italiani aventi la cittadinanza di un Paese dell’Unione europea e residenti in Italia, l’iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia o per le elezioni comunali, avviene sempre su richiesta dell’interessato.

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. Tale certificato è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni amministrative. Non è mai sostituibile con l’autocertificazione.