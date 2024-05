Alla domanda se fosse più contento o più deluso guardando le prestazioni precedenti mister Ballardini ha risposto:

“No, siamo assolutamente contenti poi è chiaro che dispiace perché le ultime due partite le abbiamo proprio sbagliate. Ne abbiamo sbagliate perché eravamo vuoti forse nella paura di essere invece pienissimi di troppa pressione. Comunque ho sempre detto dopo il Lecce e dopo la Fiorentina che noi abbiamo un un gruppo di ragazzi molto seri che ci tengono forse più del dovuto e probabilmente questo ha portato alle due prestazioni di cui parlavamo”.

Cosa è cambiato allora questa sera Mister?

“Questa sera si è vista una squadra che lottava che si aiutava, anche se il momento che attraversiamo non ti fa giocare come vorresti, questo è quello che si deve vedere dall’inizio alla fine. Si deve vedere la voglia di giocare la voglia di lottare e la voglia di combattere anche per il compagno”.

Abbiamo visto il terzo cambio di modulo da quando lei guida il Sassuolo, quest’ultimo ha portato frutti e dunque possiamo pensare sia questa l’identità più giusta per questa squadra?

“ personalmente credo che più che un modulo piuttosto che un altro, sia la voglia che riusciamo a metterci nel fare le cose oppure no. Dunque una squadra che riesce a dare maggiore solidità con gli attaccanti che quando c’è da fare gli attaccanti sono al loro posto ma quando c’è da difendere altrettanto e il tutto fatto con grande generosità”.

In conclusione cosa possiamo dire su questa vittoria Mister?

“È una vittoria che dà grande soddisfazione perché da forza alla squadra e ci dice che se siamo questi possiamo giocarcela”.