Questa notte poco dopo le 2.30 si è verificato incidente su via Emilia Est all’altezza del ponte di Sant’Ambrogio, davanti all’Hotel Riverside. Si è trattato di un frontale tra due autovetture.

I Vigili del fuoco sono intervenuti da Modena per liberare, in sinergia con i sanitari del 118, le due persone rimaste incastrate tra le lamiere, poi ospedalizzate. Messe in sicurezza le due auto, tra cui una a GPL. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e al 118 con ambulanza e auto medica, due pattuglie dei carabinieri.