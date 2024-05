Intorno alla mezzanotte, a Capriolo di Reggio Emilia un’auto si è scontrata con uno scooter guidato da un ragazzo di 16 anni che è stato sbalzato al suolo. la prima a prestare soccorso il giovane una famiglia con un bimbo di 9 anni che avvicinandosi al luogo dell’incidente sarebbe stato colpito da un altro scooter che avrebbe centrato il motorino già a terra. Sia il 16enne che il bimbo di nove anni hanno riportato fratture e sono stati trasportati all’Ospedale di Reggio Emilia dai sanitari del 118, sul posto con tre ambulanze ed automedica. Ferite lievi per il 48enne alla guida del secondo mezzo a due ruote. Rilievi della polizia locale.

Questo pomeriggio, invece, intorno alle 14:30 in località La Vecchia di Vezzano sul Crostolo (foto), la conducente ha perso il controllo di un’auto che si è capottata. Ad avere la peggio due bambini: un maschietto di 9 anni, trasportato all’ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità, ed una femminuccia di 12, pure lei trasportata all’Ospedale di Reggio in codice di media gravità. Sul posto i vigili del fuoco di Reggio, i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso da Pavullo e la Polizia Stradale.