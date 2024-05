Sostava in maniera sospetta sotto i portici che si affacciano in piazza IV Novembre a Castelnovo Sotto, quando alla vista dei carabinieri si è disfatto di un involucro, cercando di allontanarsi. Raggiunto dalla pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Guastalla, ha manifestato ingiustificato nervosismo e fretta, tanto da insospettire gli operanti, che dopo aver recuperato l’involucro gettato risultato contenere oltre mezzo etto di hascisc, l’hanno sottoposto a dovuti controlli. L’esito dell’attività condotta dai carabinieri ha consentito di rinvenire in disponibilità del giovane altri 3 grammi di hascisc, sequestrati unitamente ad oltre un grammo trovato a casa del giovane.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 21enne disoccupato residente a Milano e domiciliato a Castelnovo Sotto, a cui hanno sequestrato complessivamente oltre 60 grammi di hascisc.

È accaduto poco prima delle 21.30 del 30 aprile, quando una pattuglia della radiomobile di Guastalla, notava l’atteggiamento sospetto del giovane nel transitare lungo la Piazza IV Novembre del comune di Castelnovo Di Sotto.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.