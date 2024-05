“Riguardo alle criticità segnalate dalla Corte dei Conti sul bilancio dell’Azienda Usl di Modena non avevamo certo bisogno di questo autorevole parere per sapere che la mancanza di professionisti sanitari è da tempo un problema enorme nella sanità pubblica. Ed è per questo che la Fp Cgil non vuole discutere tecnicamente sulle voci del bilancio, ma confrontarsi piuttosto sulle carenze delle figure all’interno del sistema.

Fino a quando non si ascolteranno seriamente le lamentele e il grido di aiuto del personale sanitario, amministrativo e tecnico non coglieremo a pieno l’enormità del problema e le possibili soluzioni.

Ci misuriamo ogni giorno su tagli alla Sanità pubblica decisi dall’attuale Governo e l’unica scelta che abbiamo al momento è di agire sull’organizzazione del lavoro per provare a dare delle risposte a personale ormai al limite.

Le carenze di figure – medici e infermieri su tutte – sono un problema serio, ma senza politiche nazionali diverse, purtroppo, non avremo una soluzione nel breve periodo ed ecco perché la nostra organizzazione sindacale chiede a gran voce un’inversione di tendenza sulle politiche sanitarie nazionali per il rispetto del personale sanitario coinvolto”.

Così Giulia Casamassima, responsabile Sanità Fp Cgil Modena