Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero e Reggio Emilia, verso Milano. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 Autostrada del Brennero immette sulla A1, verso Milano. In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468 – via della Pace, SS 72, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia. Chi proviene da Verona (A22) ed è diretto verso Milano, potrà uscire a Campogalliano e seguire l’itinerario sopra indicato.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di martedì 7 e mercoledì 8 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera, sulla stessa A14, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

******

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 6, alle 6:00 di martedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Tangenziale di Bologna e quello con la SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e percorrere la viabilità ordinaria: viale Alcide De Gasperi, via Marco Emilio Lepido, SS9 via Emilia.

Di conseguenza, sulla Tangenziale sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.

Sul Ramo Verde, non sarà raggiungibile lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, per chi proviene dalla Tangenziale e sarà chiuso in entrata in direzione della stazione di Bologna Borgo Panigale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.

Sempre sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 maggio, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la Tangenziale di Bologna. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 2 Borgo Panigale, sulla Tangenziale.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, lo svincolo 4 bis sarà chiuso in entrata verso San Lazzaro/A14 e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto, per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emila Ponente, via Prati di Caprara, viale Sabena, via Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame; per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emila Ponente, via Ducati, viale De Gasperi, viale Togliatti, via Prati di Caprara, viale Sabena, via Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame; per la chiusura dello svincolo 4 bis, in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 5 Quartiere Lame; per la chiusura dello svincolo 4 bis, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1: svincolo 4 via del Triumvirato.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 9 San Donato e lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, gli svincoli 8 bis viale Europa e 8 Fiera, saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 9 San Donato, percorrere la viabilità ordinaria: via San Donato, via Calamosco, via del Gomito, SS 64 e rientrare in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro; per la chiusura degli svincoli 8 bis e 8, in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 7 Bologna Centro; per la chiusura degli svincoli 8 bis e 8, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14: svincolo 9 San Donato.

Ancora sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 maggio, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il ramo di allacciamento sull’R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna) all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis e rientrare dallo stesso in direzione opposta – Casalecchio/A1/A13. Si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa Tangenziale, del tratto compreso tra lo svincolo 9 San Donato e lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in direzione Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.