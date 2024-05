“Se si vuole governare un territorio è buona norma rispettarne le regole e non trattarlo come se fosse “proprio”.

Per questo con una interrogazione urgente abbiamo fatto rilevare che nel suo video promozionale “la presidente del Consiglio Comunale utilizza come location il Castello e la sala sede del Consiglio Comunale, scegliendo di farsi riprendere seduta nel posto che occupa nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali. La candidata lo ha fatto evidenziando non solo una visione proprietaria della cosa pubblica, ma anche un totale disinteresse dei regolamenti a cui gli altri partiti si sono sempre rispettosamente attenuti”.

Ci è stato risposto che per girare quello spot “non è stata rilasciata alcuna autorizzazione dagli uffici comunali”, che l’Amministrazione “non ha in animo, in base al regolamento vigente, di rilasciare autorizzazioni in questo senso” e “ha provveduto a richiedere alla candidata di rimuovere l’audiovisivo”.

Il punto non è la rimozione del video: ne verrà certo girato un altro. Il punto è proprio nel sentirsi al di sopra delle regole e nel considerare le istituzioni come “casa propria”, mentre sono la casa dei cittadini tutti”.

Così Davide Romani, capogruppo consiliare Lega Formigine.