Staffette del tour de France con T-shirt: outfit tricolore: blu, bianco e rosso. Sono 17 studentesse del liceo artistico Gaetano Cherici, che sfileranno con le proprie creazioni appositamente scelte il 9 maggio, giorno della Festa dell’Europa, nella “Salle de Lecture” di Palazzo Lenzi, a Firenze. La manifestazione si tiene al Consolato francese, davanti ad autorità francesi, italiane e ai genitori.

Le studentesse indosseranno i colori della Francia in onore del tour de France, che partirà proprio da Firenze il prossimo 29 giugno, con una storica prima per la Grande Boucle. Tutta la collezione è stata realizzata con materiali di riciclo, senza dimenticare i colori della nostra bandiera. Sarà sventolio di tricolori francesi ed italiani e del vessillo europeo: blu con stelle dorate. Si tratta dell’ultima parte del progetto: “Pédalons vers le futur”, nato da una collaborazione con l’Institut français di Firenze, che è anche sede del Consolato francese, ospitato nel quattrocentesco Palazzo Lenzi.

Fonte di ispirazione anche il concetto dell’Upcycling, coordinato dalle referenti del progetto, le docenti Simona Messori e Marilena Soncini dell’Indirizzo Fashion Design del Chierici e dalla madrelingua Sabine Catellani (referente Esabac), insieme al nuovo Attaché de Coopération per il francese in carica, Baptiste Chauveau. La classe coinvolta è la 4°A EsaBac, che riutilizzando capi in jeans, ha disegnato dei moduli, reinterpretando il mondo del ciclismo, i colori della Francia e dell’Italia, che ha poi “stampato” con la la stampa serigrafica o l’uso del Plotter della scuola su delle magliette.

Ma il Chierici non si è fermato qui, per mettere in mostra e far conoscere il valore anche degli altri indirizzi della scuola, una studentessa sfilerà indossando un gioiello ispirato al mondo del ciclismo, realizzato dall’Indirizzo design dell’Oreficeria. L’evento sarà ripreso da due alunni della classe 5G Multimediale: Agata Di Palma e Manuel Scaltriti (audiovisivo multimediale). Con le ‘staffette’ italiane, sfileranno due studentesse del lycée La Martinière-Diderot di Lione, partner da diversi anni del nostro liceo che, insieme alle compagne di classe, hanno realizzato dei capi sul ciclismo con figurini disegnati da alunni del Chierici.

Alunne della classe 4A: Emma Cavandoli, Linda Chiossi, Samantha Cocconi, Giulia Davoli, Martina De Chiara, MerilauraFantuzzi, Sara Ferrari, Jessica Gemma, Martina Ipri, Giulia Lecce, Asia Longagnani, Irene Magnani, Malak Majdi, Erika Marmiroli, Manal Miftah, Angelica Modrone, Sara Pasquali, Solidea Pinzarrone, Alissa Roncaglia, Veronika Tykhomyrova, Gaia Zanni, Carlotta Zuliani.