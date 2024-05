Questa mattina poco dopo le 11:00, in via Raffaello Sanzio a Vignola, si è sviluppato un incendio in una palazzina di tre piani. Le fiamme hanno coinvolto un locale tecnico all’esterno di un appartamento per poi propagarsi alla copertura in legno. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, da Vignola, Sassuolo e autoscala da Modena per estinguere il fuoco e bloccare l’incendio che stava interessando buona parte del tetto. Non si registrano feriti.