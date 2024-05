Sarà nuovamente operativo dalla prossima settimana lo sportello pubblico attivato ad aprile dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, per offrire assistenza a tecnici e periti incaricati di compilare le richieste di risarcimento danni a favore di famiglie e imprese.

Visti i positivi riscontri registrati ad aprile, quando lo sportello è stato operativo per tre giorni, sono state programmate altre tre giornate di apertura: mercoledì 15-22-29 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Gestito dagli operatori della struttura commissariale e dal personale di Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa), lo sportello è dedicato in via prioritaria a tecnici e periti, e offre assistenza e consulenza sia per la redazione delle perizie necessarie per la compilazione e l’invio delle richieste di contributo attraverso la piattaforma regionale “Sfinge”, sia per l’istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento dei Comuni.