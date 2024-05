Saranno quattro gli appuntamenti che il Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Giancarlo Giorgetti ha in programma per la sua visita nella Provincia di Modena in programma per Sabato 11 Maggio.

Ore 9.30 FORMIGINE il BT LAB – centro R&D del Gruppo Formigine, incontro riservato con imprenditori e rappresentanti associazioni di categoria, candidato Sindaco Maurizio Prandi e rappresentanti Lega.

Ore 11.30 MODENA Bar Ristorante 212 Via Galileo Galilei – presentazione candidati cittadini Lega alla presenza del candidato Sindaco Luca Negrini e del Segretario Provinciale Lega, a seguire pranzo su prenotazione.

Ore 15.00 MIRANDOLA Villa Fondo Tagliata – Ministro e Amministrazione Comunale incontrano le imprese di Mirandola e le Associazioni di categoria, su invito.

Ore 17 SASSUOLO Sala Confindustria Ceramica Sassuolo – Il Sindaco Francesco Menani assieme al Ministro incontra le imprese del distretto ceramico. Incontro riservato