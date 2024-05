La bandiera della Croce rossa sventola da lunedì 6 maggio dal Palazzo della Provincia in occasione della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa che si celebrerà nel mondo mercoledì 8 maggio, per ricordare la nascita di Henry Dunant nel 1828, fondatore dell’organizzazione, oltre a celebrare i 160 anni della Croce rossa italiana e i 137 anni di presenza del comitato modenese.

La consegna della bandiera è avvenuta lunedì 6 maggio alla presenza del presidente della Provincia e di una delegazione dell’associazione, guidata da Carlo Meschiari, presidente del comitato di Modena che conta circa 620 volontari.

A Modena si è scelto di festeggiare sabato 11 Maggio 2024 a partire dalle ore 9,00 con l’alzabandiera in Piazza Roma e successivamente, dalle ore 14,00 in Piazza Mazzini, con una serie di iniziative tra cui testimonianze dal mondo della Croce rossa e Mezzaluna rossa, la consegna di attestati di benemerenza “Il tempo della gentilezza” per i servizi prestati nel corso della pandemia da Covid-19 e nel corso dell’alluvione del 2023, oltre a dimostrazioni delle attività svolte dalla Croce rossa, giochi con la partecipazione dei clown della Cri e la presentazione di attrezzature destinati alla Protezione civile.

La Croce Rossa Italiana venne fondata con il nome di Comitato dell’Associazione italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano il 15 giugno 1864 ad opera del Comitato medico milanese dell’Associazione Medica Italiana, due mesi prima della firma della Convenzione di Ginevra.