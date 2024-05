Un fondo di 120 mila euro a sostegno del commercio per la riqualificazione o l’insediamento di nuove attività in nove aree della città: quattro del centro storico e cinque negli altri quartieri.

I contributi verranno assegnati sulla base di un bando che verrà pubblicato nei prossimi giorni, mentre il fondo è stato costituito con un accordo tra Comune e Camera di commercio di Modena (60 mila euro a testa), approvato in giunta su proposta dell’assessora alle Politiche economiche Ludovica Carla Ferrari e presentato lunedì 6 maggio, con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, all’ultima seduta del Tavolo al quale partecipano le associazioni che hanno sottoscritto il Patto per la città competitiva, sostenibile, solidale.

Il provvedimento sottolinea che il commercio di vicinato in sede fissa sta attraversando un periodo di forti difficoltà e tra le cause si ricordano le mutate abitudini di acquisto; l’ingresso prepotente delle nuove tecnologie, che fanno registrare un costante e continuo incremento degli acquisti on line; il rilevante aumento dei canoni di affitto dei locali commerciali, che consentono alle grandi catene della distribuzione, in grado di sostenerne il costo, di accaparrarsi gli spazi commercialmente; la fase congiunturale in corso caratterizzata da aumenti dei costi delle materie prime e dei costi energetici (sebbene in fase di riduzione) e da una forte inflazione; la drammatica situazione internazionale con conflitti e instabilità del commercio a livello globale.

Con l’obiettivo di riqualificare le attività esistenti e incentivare l’insediamento di nuove di vicinato e di servizio alla città, il bando metterà a disposizione contributi a fondo perduto utilizzando anche i fondi impegnati sulla base di un emendamento proposto e approvato dal Consiglio comunale in occasione della discussione sul bilancio.

Le aree indicate per i progetti che verranno incentivati sono, in centro storico, quelle di Rua Muro, via Torre, via Canalino e via Saragozza. Negli altri quartieri i contributi si concentreranno nelle aree di via Puccini, via Mar Tirreno e dei centri di vicinato Torrenova, Le Torri, Cognento.