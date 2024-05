Quest’anno, gli Hogs Reggio Emilia stanno vivendo un momento di grande crescita e successo grazie a un progetto innovativo che ha radici profonde nelle scuole elementari, medie e superiori della città e della provincia, la Football Academy Enea Codeluppi. Con una visione centrata sull’inclusione e sull’opportunità per tutti, la squadra presenta nei campionati nazionali di flag football ben tre squadre junior: una nella categoria under 13, una in under 15 e una in under 17.

Al cuore di questo progetto c’è Federico Scolari, dirigente della squadra e allenatore del gruppo under 13. Da anni, Scolari ha dedicato energie e passione a far crescere il football americano nella comunità, lavorando instancabilmente per portare questo sport nelle scuole e rendendolo accessibile a tutti i giovani, indipendentemente dalle loro capacità fisiche o dalle risorse economiche delle loro famiglie.

Sul campo, Scolari è affiancato da un team di persone altrettanto appassionate e dedite alla causa. Niccolò Pietranera, ex giocatore degli Hogs, insieme a Kalid El Amrani, giovane talento della squadra, si occupa della categoria under 15, mentre Leonardo Borsari e Emanuele Daino, entrambi giocatori degli Hogs, guidano la squadra under 17.

L’obiettivo del progetto nelle scuole è duplice: da una parte, si mira a promuovere lo sport come strumento di crescita e integrazione per i giovani, offrendo loro l’opportunità di scoprire il football americano e di sviluppare competenze fisiche, mentali e sociali attraverso la pratica sportiva; dall’altra, si punta a garantire un’opportunità inclusiva a tutti i ragazzi, compresi coloro che potrebbero incontrare difficoltà fisiche o economiche nel partecipare ad altre attività sportive.

L’impegno e la dedizione di Scolari, Pietranera, El Amrani, Borsari, Daino e di tutta la squadra degli Hogs Reggio Emilia stanno dimostrando che lo sport può essere molto più di una competizione: può essere un veicolo per l’empowerment individuale e collettivo, per la crescita personale e per la costruzione di comunità solide e inclusive.

Presso il campo degli Hogs Reggio Emilia, situato in via Mogadiscio 2, si svolgerà l’ultimo bowl di regular season di flag football dedicato alle squadre junior under 13, under 15 e under 17, promettendo una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Una giornata intensa che vedrà la partecipazione di ben dodici squadre, quattro per ogni categoria, pronte a sfidarsi per strappare un biglietto per i playoff che si svolgeranno a giugno a Grosseto. I giovani atleti granata avranno l’opportunità di mettere in mostra le proprie abilità e la determinazione in una competizione che promette emozioni e sorprese.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, sarà allestito un bar per il ristoro, dove genitori e tifosi potranno gustare snack e bevande mentre seguono gli incontri garantendo a tutti i presenti un’esperienza sportiva all’insegna del divertimento e del sostegno alle proprie squadre. L’atmosfera sarà carica di energia e spirito sportivo, ci si aspetta dunque una giornata all’insegna del fair play, della competizione e del tifo. L’invito è aperto a tutti gli appassionati di sport, alle famiglie e gli abitanti della nostra splendida città che desiderano trascorrere una giornata all’aria aperta per venire numerosi a sostenere con entusiasmo i ragazzi degli Hogs Reggio Emilia immersi nell’entusiasmo che solo lo sport sa regalare. Siate pronti a vivere emozioni indimenticabili sul campo e a celebrare insieme la passione per lo sport! Non mancate a questo appuntamento imperdibile per vivere insieme agli Hogs una giornata indimenticabile di flag football.