Ieri pomeriggio, a Formigine, presso la Polisportiva “Formiginese”, con il patrocinio del Comune, dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e della Fondazione di Modena, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Capo Giuseppe Caccavo, ha incontrato gli anziani della zona per fornire alcuni pratici ed utili consigli per prevenire truffe e furti in abitazione.

Il Maresciallo, introdotto dal Sindaco di Formigine, Dr.ssa Maria Costi e dalla funzionaria dell’Unione del Distretto Ceramico, Dott.ssa Daniela Gariselli, ha avuto la possibilità di dispensare alcuni importanti suggerimenti ad una platea di circa 100 persone.

Si è parlato ampiamente delle più ricorrenti insidie messe in atto da malfattori, ingegnate con lo scopo di razziare contanti e preziosi, spesso custoditi con cura e sacrificio dalle persone anziane: dalla truffa del sedicente Carabiniere, che chiede la consegna di soldi o preziosi per non procedere all’arresto di un congiunto, a quella del finto tecnico che simula fughe di gas per accedere in casa e sottrarre – con l’inganno – i valori.

I consigli del Maresciallo hanno riscosso l’attenzione degli astanti, che hanno posto molteplici domande per innalzare la soglia di sicurezza e prevenzione di simili fenomeni delittuosi.