Con il progetto Mappa delle risorse di comunità per il sociale il Comune di Bologna ha vinto il premio Smart Communities 2024, uno dei riconoscimenti assegnati ai migliori progetti presentati nel corso della conferenza annuale Esri Italia, il più importante appuntamento nazionale sulle tecnologie geografiche rivolto a pubbliche amministrazioni, imprese e mondo della ricerca.

La Mappa delle risorse di comunità per il sociale è il nuovo strumento digitale, fruibile da pc, smartphone e tablet, per orientare cittadinanza e chi opera nei servizi tra le risorse del territorio utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

La Mappa raccoglie oltre 600 risorse tra servizi, attività e progetti, promossi da Enti pubblici, terzo settore e organizzazioni del territorio.

Il premio è un riconoscimento importante del lavoro di innovazione digitale e sociale e di promozione e valorizzazione della comunità portato avanti dal Comune di Bologna, in questo caso in particolare attraverso un lungo percorso di collaborazione tra Servizio sociale territoriale e Sistemi informativi territoriali.

Consulta la mappa

https://www.comune.bologna.it/notizie/nasce-mappa-risorse-comunita-sociale