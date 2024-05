Legambiente Reggio Emilia è lieta di annunciare la prossima edizione del Mercatino del Riuso “Il Riciclo”, un evento unico per gli amanti dell’ambiente. Questo appuntamento, che si terrà domenica 12 maggio 2024 presso il parcheggio ex polveriera, in Piazzale Reverberi, non è solo un’opportunità per fare acquisti consapevoli e risparmiare, ma anche un’occasione per promuovere la cultura del riutilizzo e del riciclo, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione e allo smaltimento di nuovi oggetti.

Il Mercatino del Riuso segue una tradizione consolidata dal 2015 e permette di recuperare e riciclare una vasta selezione di oggetti di seconda mano, tra cui abbigliamento, arredi, libri, giocattoli e altro ancora. Ogni oggetto esposto ha una storia da raccontare e può trovare una nuova casa grazie a cittadini che parteciperanno!

Il Mercatino ha un bassissimo impatto ambientale, visto che ogni partecipante deve differenziare i propri rifiuti alla fine del mercato. Saranno infatti presenti le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Reggio Emilia, che si occupano di effettuare controlli e rilevazioni riguardo l’abbandono di rifiuti, cercando il più possibile di mantenere in ordine il piazzale. Sarà inoltre presente un punto informativo dell’Associazione dove trovare informazioni sulle prossime iniziative ambientali. ,Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web dell’associazione: www.legambientereggioemilia.it, oppure collegarsi al profilo Facebook: Legambiente Reggio Emilia. Questo sarà il secondo appuntamento di quest’anno, ma ne seguiranno altri: 13 ottobre e 10 novembre 2024.