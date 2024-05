È confermata anche per i prossimi due anni la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena attraverso le cedole librarie digitali.

Con una delibera di Giunta approvata martedì 6 giugno l’amministrazione comunale ha infatti prorogato per due anni il Protocollo tra il Settore Servizi educativi e i sindacati territoriali delle librerie e delle edicole (Confcommercio, Cna, Confesercenti, Lapam e Sinagi). L’accordo, firmato tre anni fa, ha permesso di superare i buoni cartacei introducendo le cedole librarie in formato digitale. Dall’anno scolastico 2021/22 ad oggi gli esercizi aderenti sono passati da 20 a 29 tra edicole, librerie e cartolibrerie. Per i nuovi esercenti è sempre possibile aderire ed essere inseriti nel relativo albo, secondo quanto previsto dal bando che, a seguito del rinnovo del protocollo, è in via di approvazione. Bando e moduli si potranno scaricare del sito internet istituzionale (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/scuola-primaria) dove sarà anche possibile consultare l’elenco degli esercenti che hanno aderito.

Le cedole riguardano i libri di testo di circa 7.500 alunni e alunne delle scuole primarie del territorio comunale, per complessivi oltre 20mila libri.

Nel mese di giugno i Servizi educativi invieranno una comunicazione alle famiglie per spiegare come funziona la cedola digitale, allegando l’elenco dei punti autorizzati alla fornitura gratuita dei libri di testo.I genitori potranno prenotare i libri da uno qualsiasi dei rivenditori autorizzati presentando semplicemente il codice fiscale del proprio figlio o della propria figlia: il libraio, tramite il gestionale dedicato, individuerà la dotazione libraria necessaria e potrà procedere con l’evasione dell’ordine. Una volta pronti i libri, il genitore può passare a ritirarli esibendo il proprio codice fiscale. In questo modo l’ordine risulterà evaso e anche la successiva fase di liquidazione delle cedole al libraio risulterà più snella in quanto tutti i dati saranno già a sistema.