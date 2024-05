Tornano anche quest’anno le Camminate nella Natura proposte dalla Polisportiva Polivalente Maranello lungo alcuni percorsi nel verde delle colline, per scoprire o riscoprire il territorio. Le camminate sono gratuite, consigliati abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e torcia. Tra maggio e metà giugno sono previsti dodici appuntamenti: il primo è in programma lunedì 13 maggio per una camminata verso il Castello di Spezzano con tramonto da Fogliano e partenza dal Parco Ferrari di Maranello alle ore 20 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri per un totale di 7 km circa).

Seguiranno mercoledì 15 una camminata alle Salse di Nirano (partenza dal parcheggio delle Salse alle ore 20, strade asfaltate, strade sterrate e sentieri per 6 km) e venerdì 17 nei parchi di Maranello, con partenza dal Parco Ferrari alle ore 20 su 7 km di strade asfaltate e strade sterrate. Il programma completo è sul sito del Comune. In caso di pioggia saranno annullate.