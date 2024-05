Domenica 12 maggio, il Gattile intercomunale di Modena apre al pubblico con un open day dalle 10 alle 16, per offrire a tutte le persone interessate l’occasione di visitare la struttura di strada Pomposiana 292/A e conoscere da vicino gli ospiti in cerca di una casa.

Nel corso della giornata i gestori della cooperativa sociale Caleidos e i volontari dell’associazione Oipa spiegheranno le attività che si svolgono nella struttura e daranno informazioni sulle adozioni dei gatti ospitati. In programma anche attività per i più piccoli e un piccolo rinfresco per i visitatori.

Per motivi organizzativi non sono ammessi altri animali all’interno della struttura.

Da mercoledì 15 maggio il Gattile adotterà l’orario estivo e sarà aperto: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 12; giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; sabato dalle 10 alle 16; domenica dalle 8 alle 12. Il venerdì la struttura rimane chiusa.