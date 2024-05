La Direzione aziendale desidera rivolgere un particolare apprezzamento e un sentito ringraziamento a tutti i professionisti dell’Ospedale di Guastalla che in occasione della maxi-emergenza della mattina di ieri, 9 maggio, dovuta alla nube tossica sprigionatasi in prossimità di due istituti di istruzione secondaria, sono immediatamente intervenuti per mettere a disposizione la propria competenza, tanti di loro afferenti a servizi e reparti diversi dall’emergenza-urgenza.

Grazie a un coordinamento di provata efficacia, sul luogo sono prontamente intervenute l’auto medica di Novellara e le infermieristiche di Guastalla e di Poviglio. Nel cortile della scuola è stato allestito un PMA – Posto Medico Avanzato – con la presenza di medici e infermieri a partire già dalle 8:00 e sino alle 11:15.

In poche ore sono stati 78 gli accessi al PS di Guastalla, quasi tutti ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni di età, mentre altri 40 sono stati inviati ai PS di Montecchio e Reggio Emilia.

L’emergenza di ieri ha offerto l’opportunità di apprezzare l’incondizionata e spontanea collaborazione di tanti colleghi al di fuori del servizio di Pronto Soccorso, in quel momento chiamato a dare la prima risposta a una situazione che per il sistema, dati i numeri, poteva essere critica.

A fronte dell’afflusso continuo di persone prevenienti dal luogo dell’incidente, si è trattato di un aiuto consistente, a partire dalla fase di triage sino al supporto nella riorganizzazione e gestione dei flussi di pazienti all’interno del PS, al rifornimento di farmaci e materiali, all’ascolto delle persone coinvolte.

Tanti operatori si sono semplicemente messi a disposizione e, pur se alla fine non sono stati impiegati, in quanto le linee di lavoro erano già presidiate, hanno compiuto un gesto di uguale importanza.

Senza l’aiuto di tutti, incluse le equipe dei PS di Montecchio e Reggio Emilia, il bilancio della giornata avrebbe potuto essere diverso.

“Questo è come la sanità pubblica sa rispondere alle emergenze ed è quello che la sanità pubblica sa fare!” ha commentato il Direttore generale dr.ssa Cristina Marchesi.

Sempre nella giornata di ieri sono arrivati anche i ringraziamenti del Prefetto di Reggio Emilia Maria Rita Cocciufa e del Sindaco di Guastalla Camilla Verona.