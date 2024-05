La Provincia di Reggio Emilia ha pubblicato il bando di gara per l’appalto dei lavori di costruzione del collegamento tra la tangenziale di Canali, realizzata dalla stessa Provincia nel 2010, e la bretella di Rivalta, ultimata nel dicembre 2023 dal Comune di Reggio Emilia.

L’importo a base d’asta è di 3 milioni 351.887,12 euro (Iva esclusa), comprensivo di 426.211,93 euro per costi della manodopera. Vanno poi aggiunti 89.609,51 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore totale dell’appalto pari a 3 milioni 441.496,63 euro. Il tempo di consegna dell’opera è fissato in un anno dalla data del verbale di consegna dei lavori. Le offerte vanno presentate entro le 12 di lunedì 10 giugno. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

La nuova infrastruttura, lunga circa 700 metri, collegherà la tangenziale di Canali – nei pressi della rotatoria con via Tassoni e via San Marco – con via del Buracchione, a breve distanza dalla rotonda con la nuova bretella di Rivalta. In questo modo si completerà la rete viabilistica destinata a limitare il traffico nei centri abitati di Villa Canali e Rivalta, riducendo i flussi di attraversamento che attualmente interessano le frazioni lungo la Sp 25 (via Tassoni) e la Statale 63 (via della Repubblica).

La progettazione e la realizzazione del collegamento tra la Variante di Canali e la bretella di Rivalta era prevista dall’Accordo di programma siglato nel maggio 2019 da Comune e Provincia di Reggio Emilia. Il finanziamento è a carico del Comune capoluogo per un importo di 5 milioni 200.000 euro, attraverso un mutuo Cassa Depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale): progettazione e realizzazione, oltre a un finanziamento di 60mila euro, sono invece in capo alla Provincia.