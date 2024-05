Platea sold out, al Carani, per l’appuntamento elettorale che ha visto sul palco Matteo Renzi e Giulia Pigoni, consigliere comunale e regionale e candidata alle Europee.

«C’è chi in Europa va per contarsi, noi ci andiamo per contare», ha detto l’ex premier senza risparmiare frecciate a chi per l’Europa chiede il voto, «ma poi in Europa non ci va, e mette sul simbolo di partito un nome che alle Europee non è nemmeno candidato.

Per noi l’Europa è un obiettivo: o le si da’ forza con proposte serie – ha detto l’ex premier – o il rischio è di non toccare palla sullo scenario globale. Chi vota Stati Uniti d’Europa sceglie di cambiare l’Europa».

Pigoni, dal canto suo, si è detta pronta a portare in Europa «le richieste del territorio e impegnarsi per intercettare le tante risorse che l’Europa ci mette a disposizione ma restano ferma anche a causa di volontà politiche»