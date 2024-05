Ieri pomeriggio, presso la sala di coalizione che sostiene il candidato sindaco Matteo Mesini, si è svolta la presentazione dei candidati del M5S alle prossime amministrative del 8/9 giugno 2024.

All’evento hanno partecipato l’onorevole Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia fino al 2022, i coordinatori regionali Marco Croatti (senatore) e Gabriele Lanzi, ed il referente del M5S di Sassuolo.

Alberto Bonettini, che ha presentato i candidati ed ha avviato i vari interventi.

Chiara Tonelli ha messo in evidenza le diseguaglianze economiche, sociali e culturali generate in particolare modo dalla povertà educativa, Andrea Baccarani ha parlato delle comunità energetiche, mentre Gerardo Garzone (Dino) ha posto l’attenzione sui problemi della mobilità e dell’inquinamento, sottolineando la necessita di dar voce ai meno abbienti per una comunità equa e solidale. Giuliano Saccani ha affrontato l’importante problema del

nostro territorio, che è il consumo di suolo. Di sport ha parlato Paolo Bartolacelli, evidenziando la sua estrema importanza, non solo per la salute fisica, ma anche per la sua valenza sociale ed aggregativa per tutte le fasce di età.

Dopo una menzione particolare a Giuliana Scaglioni per la sua lunga militanza nel M5S di Sassuolo, da parte del coordinatore Gabriele Lanzi, l’incontro si è concluso con un saluti di Malak Mohamed Kamel, attivista modenese candidato alle prossime europee.