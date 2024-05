Da lunedì 13 maggio l’area di ingresso ai Poliambulatori 1 e 2 dell’Ospedale Ramazzini di Carpi sarà interessata da lavori di riasfaltatura. L’intervento, della durata prevista di circa un mese, sarà eseguito in tre fasi e non precluderà l’accesso pedonale ai servizi sanitari che potrà dunque avvenire come di consueto da piazzale Donatori di Sangue.

I lavori interesseranno anche i parcheggi di pertinenza, riservati alle persone con disabilità e alle associazioni, che saranno interdetti, mentre sarà consentito il transito ai veicoli autorizzati (come ad esempio i mezzi di soccorso e delle associazioni di volontariato che si occupano di trasporto dei pazienti).