La famiglia di BMR si ingrandisce: l’azienda di Scandiano acquisisce il 52% del capitale di Italvision. In questo modo BMR integra nella sua compagine e nella sua offerta un know-how d’eccellenza: da oltre 20 anni Italvision è leader di settore nella progettazione di sistemi per il controllo della qualità e dei processi di produzione grazie a sistemi di visione artificiale. L’elevata tecnologia di Italvision inizialmente nata per il controllo produzione e qualità nel settore ceramico, grazie ad una continua attività di ricerca e sviluppo, viene oggi esportata in altri settori, in particolare quello alimentare.

L’integrazione permetterà a entrambi i brand di essere ancora più efficaci nell’avanzare ai propri clienti proposte integrate di soluzioni per la finitura ceramica dotate di sistemi di visione artificiale d’avanguardia. Una proposta risposta di qualità ai nuovi trend che si stanno via via affermando nei settori manifatturieri: la servitization e l’intelligenza artificiale.

Le due aziende, che da anni collaborano su specifici progetti per varie aziende ceramiche in giro per il mondo, sono anche vicine di casa, essendo entrambe di Scandiano.

Si applica così un ulteriore tassello nel quadro della strategia SACMI (che nel 2023 ha acquisito il 100% di BMR) di valorizzazione e completamento dell’offerta in ambito Tile.

“Italvision è una realtà molto interessante e che da anni rappresenta un riferimento nel segmento dei sistemi di visione artificiale per il machinery – afferma Paolo Mongardi, presidente di SACMI e di BMR –. Questa acquisizione aumenta il nostro know how digitale e non vediamo l’ora di rinforzare le collaborazioni e attivare nuove sinergie tra i vari brand del gruppo, per essere sempre più competitivi”.

“Questa acquisizione ci permetterà, tra le altre cose, di abbinare i prodotti Italvision a quelli di Surface Inspection – sottolinea Giovanni Lancieri, Amministratore Delegato di BMR -, con una gamma unica al mondo per i sistemi di visione intelligente”

“È un grande ed emozionante passo per Italvision – dichiara Marco Capponi, amministratore delegato di Italvision -. Entrare a far parte della galassia SACMI è un’opportunità che ci metterà nelle condizioni di diventare un player sempre più forte a livello globale. Non vediamo l’ora di crescere insieme agli altri marchi del Gruppo, che ci permetteranno anche di farci conoscere in settori industriali che finora non abbiamo esplorato”.