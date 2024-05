Un diverbio nato a seguito di una manovra stradale, ha visto un 56enne estrarre dall’abitacolo della propria autovettura un coltello e minacciare la controparte, un 28enne che si trovava in sella al proprio ciclomotore. Quest’ultimo ha filmato tutto il diverbio con il suo telefono cellulare. Per questi motivi con le accuse di minaccia aggravata, i carabinieri della stazione di Castelnovo di Sotto hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un 56enne residente in un comune della bassa reggiana.

E’ successo il 3 aprile scorso, quando la vittima transitava con il suo ciclomotore sulla strada che collega Poviglio a Castelnovo di Sotto. Giunto nei pressi di una rotatoria, gli veniva tagliata la strada da un’autovettura, che si arrestava poco più avanti. Dall’auto scendeva il conducente che inveiva nei confronti della vittima, dapprima con offese e successivamente con un coltello. Il giovane filmava tutta la scena con il suo telefono cellulare, poi si recava dai carabinieri della stazione di Castelnovo di Sotto raccontando il fatto. Formalizzata la denuncia, i militari davano avvio alle indagini.

L’attività investigativa, supportata dalle immagini e dai video che riprendevano tutta la scena del diverbio e l’aggressore, permettevano di acquisire a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità, circostanza per cui il 56enne veniva denunciato alla Procura reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.