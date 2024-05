Il passato e il presente della Formula 1 saranno al centro del confronto tra Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, e il giornalista Leo Turrini. L’incontro, che si terrà mercoledì 15 maggio 2024 alle ore 10, presso l’Aula Magna Ovest del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore (viale Berengario, Modena), si svolgerà sia online che in presenza.

Stefano Domenicali è uno dei volti più noti dell’Italia dei motori nel mondo, ha iniziato la sua carriera in Ferrari nel 1991 dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio all’Università di Bologna. Dopo vari ruoli all’interno della Ferrari, nel 2008 è diventato il Team Principal della Scuderia, portando il team a vincere l’ultimo Mondiale Costruttori fino ad oggi. Nel 2016, Domenicali è passato a Lamborghini come Presidente e Amministratore Delegato, dove ha guidato l’azienda verso successi significativi, tra cui l’introduzione del SUV Urus. Nel 2020 è ritornato in Formula 1 come Presidente e CEO, una posizione che ricopre attualmente.

A condurre il dialogo sarà Leo Turrini, riconosciuto come uno dei principali esperti italiani di Formula 1. Autore del noto blog “Profondo Rosso”, ospitato sulle pagine di QN, Turrini analizza spesso gli sviluppi nel mondo delle corse automobilistiche. È un ospite fisso del programma “Race Anatomy” su Sky Sport ed è presente in vari media italiani, dove spesso discute di sport motoristici e altri sport.

L’evento, che vuole essere un momento di confronto e di analisi delle dinamiche attuali e future della Formula 1, settore in continua evoluzione tecnologica e strategica, si svolge nell’ambito del Master in Management dello Sport System, un Master Universitario di primo livello, interateneo con l’Università di San Marino. Il programma, che si avvale dell’esperienza maturata in oltre 25 anni di attività in altri Atenei, forma professionisti capaci di operare con successo nella pianificazione, gestione e promozione di aziende e organizzazioni nel settore sportivo.

Il master attualmente offre ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze gestionali, conoscenze tecniche e capacità relazionali essenziali per il mercato sportivo. Tali competenze preparano gli studenti per ruoli dirigenziali in aziende, enti ed organizzazioni esistenti o per lo sviluppo di attività di consulenza indipendente.

Il curriculum del Master si concentra su aree chiave come la pianificazione strategica, l’organizzazione e la gestione aziendale, il diritto sportivo, il marketing e la comunicazione, nonché la gestione degli impianti e degli eventi sportivi. Il programma assicura ai partecipanti una completa padronanza degli strumenti e delle metodologie necessarie per una efficace organizzazione e promozione degli eventi sportivi.

“Siamo particolarmente grati a Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, per aver accettato l’invito a condividere la sua esperienza con i partecipanti del nostro Master in Management dello Sport System – commenta il Prof. Tommaso Fabbri, Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e Responsabile scientifico del master – perché è un esempio davvero prezioso, un nativo e laureato di questa terra che grazie a una carriera internazionale straordinaria contribuisce all’affermazione nel mondo della Motor Valley emiliano-romagnola, delle sue persone e delle loro competenze.”

“La presenza di un professionista del calibro di Domenicali – conclude il Prof. Fabbri – è la testimonianza diretta dell’impegno del Master nel voler collegare teoria e pratica attraverso l’incontro con figure di spicco del settore: un tassello fondamentale nella nostra missione di formare leader capaci di innovare e navigare con saggezza nel complesso panorama dello sport nazionale e internazionale.”

Per partecipare, sia in presenza che online, è necessaria la registrazione tramite questo link. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@mastersport.org.