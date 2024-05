Il 14 maggio del 1948 fu dichiarata l’indipendenza dello Stato di Israele. Inizia da qui l’appuntamento in programma in biblioteca a Fiorano Modenese (via Silvio Pellico, 9-11), giovedì 16 maggio alle 18,30. Quell’evento ormai lontano non ha smesso di suscitare forti emozioni, pro e contro, soprattutto a causa delle numerose guerre e del terrorismo che hanno segnato la storia di quei territori.

La storia e l’attualità non trovano un equilibrio, ma ritornare a quel giorno può servire a capire cosa è stato per vivere un presente più consapevole.

L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

Si conclude con questo appuntamento a cura di Saverio Campanini (Università di Bologna) la rassegna “DATE” promossa dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con il BLA e l’Associazione Lumen per ripercorrere le storie, gli accadimenti e i personaggi che hanno innescato profonde trasformazioni.

Saverio Campanini è professore di lingua e cultura ebraica all’Università di Bologna. Si occupa principalmente della cultura ebraica in epoca medievale e rinascimentale, con qualche puntata sull’età moderna. Ha curato e tradotto numerose opere di Gershom Scholem.