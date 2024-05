Nel corso della notte, intorno alle ore 2.30, la Squadra Volante è intervenuta in zona Tempio, in quanto era giunta segnalazione alla linea di emergenza 112NUE di un furto in atto all’interno di un esercizio commerciale. Gli agenti hanno intercettato nelle immediate vicinanze del luogo un marocchino di 35 anni che si era dato alla fuga.

L’uomo corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni, che contemporaneamente all’azionarsi dell’allarme, l’avevano visto uscire dal locale. Nella sua disponibilità è stata rinvenuta della merce sottratta dall’attività commerciale, diverse bottiglie di alcolici e superalcolici, per un valore di circa 170 euro. Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno riscontrato che alcuni infissi del locale erano stati danneggiati ed il vetro della finestra del primo piano infranto.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Modena.