Sabato 11 maggio al Cinema Teatro Troisi di Nonantola si è tenuto il Galà di chiusura della gara “4 Giorni Corti” del Nonantola Film Festival 2024. La Giuria di Qualità (composta dall’attrice Claudia Gusmano, dall’autore e regista per il teatro e il cinema Emanuele Aldrovandi, dalla scrittrice Eliselle, dal regista Ciro Formisano e dall’operatrice culturale e membro della presidenza nazionale UCCA Chiara Malerba) ha assegnato il primo premio da 1500 € a “Il limite” di Miriam Previati e Pierpaolo De Mejo, il secondo premio da 500€ a “Non lascio mai un lavoro a metà” di Leonardo Fardin e il terzo premio da 250 € a “Memorie dall’invisibile” di Danilo Nuccio. Assegnate anche tre Menzioni speciali a “In potenza” di Matteo Bergonzoni, “Il mago dei bigliettini” di Massimo Michelini e a “La mia vita secondo B.E.” di Chiara Lecciso.

Il premio del pubblico che ha votato online è andata al corto “Cotto a puntino” di Susanna Testa (troupe Secret View), mentre il corto “Radio Delivery” di Paolo Franceschini (troupe Cinedelirium) si aggiudica sia il premio del pubblico presente in sala che quello dello sponsor Coop Alleanza 3.0 per il lavoro che meglio ha saputo valorizzare Nonantola.

Tutti i corti della gara 2024 – sia i selezionati che gli esclusi – sono visibili sul sito alla pagina https://www.nonantolafilmfestival.it/4ggc/elenco-dei-cortometraggi-finalisti.html

Queste le motivazioni della Giuria di Qualità per i tre corti vincitori

PRIMO CLASSIFICATO ALLA GARA “4 GIORNI CORTI” DEL NONANTOLA FILM FESTIVAL 2024 è IL LIMITE della troupe Oh-Buy!

con la seguente motivazione: “Il cortometraggio thriller è avvincente e col colpo di scena riesce a fa salire di colpo la tensione in modo inaspettato. La storia della ragazza che fotografa il suo vicino di casa, per poi trovarsi vittima di stalking attraverso le foto rubate trovate in una chiavetta USB, e i relativi sospetti, è ben sviluppata e tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino alla conclusione. La regia e la fotografia sono curate. Un cortometraggio che riesce a far riflettere sul confine sottile tra privacy e stalking”

SECONDO CLASSIFICATO ALLA GARA “4 GIORNI CORTI” DEL NONANTOLA FILM FESTIVAL 2024 è NON LASCIO MAI UN LAVORO A META’ della troupe Marseille Bros

con la seguente motivazione: “Un’opera sperimentale sorprendente che racconta la storia di un duello onirico. In un ambiente al limite tra sogno e realtà, tra Alice nel paese delle meraviglie e Ombre rosse, il film riesce a catturare l’essenza del genere western, mescolando elementi tradizionali con moderne provocazioni. Un cortometraggio che mostra quanto il confine tra sogno e realtà possa essere sottile, e che non mancherà di restare impresso nella mente dello spettatore per le sue trovate spiazzanti”.

TERZO CLASSIFICATO ALLA GARA “4 GIORNI CORTI” DEL NONANTOLA FILM FESTIVAL 2024 è MEMORIE DALL’INVISIBILE della troupe PoisonedPictures

con la seguente motivazione: “Il cortometraggio thriller tiene incollati fino all’ultimo minuto. La storia di un senzatetto che vive nella sua auto e che assiste a un omicidio è angosciante, con una suspense crescente. Il colpo di scena finale è sorprendente. Un cortometraggio ben realizzato, che riesce a creare una tensione palpabile e a tenere alta l’attenzione fino alla fine”.