“Dalla crisi climatica alla resilienza climatica” è il titolo del summit internazionale promosso dal Vaticano, attraverso la Pontificia Accademia delle Scienze, che vedrà confrontarsi esperti, scienziati e amministratori di ogni parte del mondo, al quale domani prenderà parte anche il Sindaco di Bologna. La giornata di giovedì 16 maggio è infatti dedicata a sindaci e amministratori da tutto il mondo.

Nella mattinata il Sindaco parteciperà all’udienza con il Papa, mentre nel pomeriggio interverrà come relatore alla tavola rotonda “In prima linea: gli hotspot climatici”, coordinata da Gina McCarthy, già consigliera per il clima della Casa Bianca, insieme ai Sindaci di Valencia, Yokohama, Atene, Colonia, Sao Paulo, Firenze, Bolzano e Milano. Il panel affronterà in particolare il ruolo delle città nella sfida dei cambiamenti climatici.

Al termine della giornata verrà sottoscritto da tutti i partecipanti il Protocollo “Climate Change Resilience”, promosso dal Vaticano.