Dal 16 al 19 Maggio, Maranello ospiterà la prima edizione di Ready to read – Maranello Legge, organizzata dal Comune di Maranello in collaborazione con TILT Associazione Giovanile APS con il sostegno della Fondazione di Modena.

Ad aprire gli incontri aperti al pubblico, venerdì 17 Maggio alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari, sarà lo scrittore Matteo Bussola protagonista in questi giorni al Salone del libro di Torino con il suo Mezzamela: La bellezza di amarsi alla pari.

Doppio appuntamento in programma sabato 18 Maggio: la docente della Scuola Holden di Torino Marina Gellona terrà un laboratorio di scrittura creativa su prenotazione, dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18 sarà nella Sala Consiliare del Municipio dal titolo “Dal piacere di leggere al desiderio di scrivere”. Nel pomeriggio alle 17 alla Biblioteca Mabic con “Social-Mente”, si terrà l’incontro-laboratorio con Carlotta Cubeddu, formatrice e redattrice tra i fondatori dell’associazione onlus Scioglilibro, che offrirà spunti per dialogare con le ragazze e i ragazzi creando un contesto che integri crescita, tecnologia e psicologia.

La chiusura della rassegna sarà affidata allo scrittore e conduttore radiofonico su Rai Radio2 Luca Bianchini che incontrerà il pubblico domenica 19 Maggio alle 17 al Parco Ferrari (in caso di maltempo al Mabic). Alle 15 sempre al Parco Ferrari anticiperà l’incontro il laboratorio “Un romanzo a fumetti” con Enrico Marigonda, per avvicinare alla lettura autonoma i bambini e scoprire il piacere di leggere.

Tanti gli incontri dedicati alle scuole di ogni ordine e grado che vedranno gli studenti maranellesi cimentarsi in sfide letterarie, realizzazione di fumetti e incontri con gli autori. Tra gli appuntamenti dedicati alle scuole, che si svolgeranno durante l’orario scolastico, cinque avranno come protagoniste le scuole di infanzia con le autrici Alessia Canducci e Anna Pisapia, le scuole primarie si sfideranno nel gioco RischiaToth ideato da Franco Cosimo Panini editore in collaborazione con il Museo Egizio di Torino e il Salone del Libro, mentre le secondarie incontreranno la disegnatrice Giulia Iori e l’IIS Ferrari Carlotta Cubeddu tra le autrici del Manifesto Parole O’Stili. A seguire gli studenti del doposcuola frequenteranno un laboratorio sulla realizzazione di un booktrailer con gli educatori di Ennesimo Academy (www.ennesimoacademy.it).

Programma completo su www.comune.maranello.mo.it/vivere-maranello/eventi/ready-to-read-maranello-legge