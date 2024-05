“Vincere non è arrivare primi, ma giocare la propria partita”. Con questo slogan prenderà il via il prossimo evento del Festival 2024 che si terrà martedì 21 maggio alle ore 20,45 presso la Multisala Space City in Viale dell’Industria 9, a Carpi con la proiezione del film del regista Javer Fesser campione d’incassi in Spagna e Premio Goya 2019 come miglior film, dal titolo: “NON CI RESTA CHE VINCERE”.

Alla presenza di Marco Calamai, allenatore e ideatore di un metodo sperimentale di basket inclusivo, verrà proiettata questa pellicola che racconta la storia del vice allenatore della più importante squadra di basket spagnola, uomo arrogante e insofferente alle regole, che per scontare una pena alternativa al carcere, si trova costretto a dover allenare una squadra di ragazzi disabili psichici, i “Los Amigos”.

La vicinanza e il suo impegno con la squadra saranno l’occasione per recuperare se stesso, la passione per l’allenamento e il rapporto con la donna amata.

Al termine della proiezione, il pubblico potrà poi dialogare con Marco Calamai, laurea in Filosofia, insegnante di Italiano e Storia, amante della pallacanestro in tutti i suoi aspetti, è stato giocatore di serie A nella Fortitudo Bologna e poi allenatore professionista per oltre vent’anni.

Dal 1995, per scelta, si dedica ad allenare ragazzi e adulti affetti da disabilità psichica con una sua tecnica speciale che verrà presentata nel corso della serata insieme al suo libro “UNO SGUARDO VERSO L’ALTO”: testo ricco di storie e di episodi veri e rivolto a genitori, educatori, insegnanti, allenatori, studenti ed altro ancora.

La sua attività sperimentale di un basket speciale e inclusivo, in cui giocano insieme disabili e normodotati, è arrivata a contare oltre ottocento atleti praticanti nei ventotto Centri che in Italia si rifanno al suo metodo.

Ottiene l’onorificenza di “Cavaliere al merito della Repubblica italiana” al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 3 dicembre 2012, in occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità.

Questa serata è anche l’evento conclusivo del programma della Festa del Patrono della Diocesi di Carpi.

L’ingresso è a pagamento al costo di 8 € per tutti, è gratuito per i diversamente abili ed è prenotabile tramite mail all’indirizzo: info@festivalinternazionaleabilitadifferenti.it o telefonando al 340 124 6615 oppure è acquistabile presso la biglietteria dello Space City almeno 30 minuti prima sull’orario di inizio dell’evento.