A Maranello torna “La festa dei bambini e delle associazioni”, tradizionale appuntamento di fine anno scolastico dedicato a bambini e famiglie. La festa è in programma domenica 19 maggio al Parco Enzo Ferrari, dove a partire dalle 15.30 sarà possibile partecipare a diverse attività e laboratori creativi.

In programma anche spettacoli e incontri: alle ore 16 “Il Bruco Goloso”, alle 16.45 una merenda, alle 17 l’incontro con lo scrittore Luca Bianchini presso l’Arena Spettacoli del Parco Ferrari, alle ore 18.30 l’esibizione di danza sportiva a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Danzaland. E a chiudere la giornata una apericena a base di aperitivi senz’alcool, borlenghi, gnocco fritto, tigelle farcite, torte e altre prelibatezze. In caso di maltempo la festa sarà annullata. L’iniziativa è curata dal Servizio Istruzione del Comune di Maranello in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, il Servizio Cultura del Comune di Maranello, il Centro Giovani, il Servizio Polizia Locale del Comune di Maranello, il GET, il Centro per le Famiglie e le Associazioni di Volontariato del territorio.