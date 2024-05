UNA LETTRICE CI SCRIVE:

“In questa foto scattata oggi, 16 maggio 2024, alle ore 13:17 sulla ciclabile nei pressi di Largo Verona a Sassuolo, c’è la sintesi di un anno, dall’entrata in vigore, del nuovo metodo di raccolta rifiuti!!!!! E…..che sintesi! Parla chiarissimo, non si presta a nessun fraintendimento!

I casi possono essere due e in entrambi c’è lo specchio delle falle di questo nuovo metodo raccolta rifiuti. Nel primo caso, l’oggetto fotografato, è fuoriuscito dal sacco preposto al suo contenimento, nel momento in cui il “povero” Operatore ecologico lo sistemava sul camioncino adibito. Nel secondo caso, altrettanto plausibile, un indeciso, non sapendo dove conferire l’oggetto, ha pensato potesse servire a qualcuno e lo ha lasciato in bella vista. D’altronde, tutta Sassuolo, da un anno a questa parte, soffre di tanta “meraviglia”… lasciata in bella vista!

Ieri, munita della mia amata tesserina (che chiaramente non tutti hanno in dotazione), mi reco a gettare i miei rifiuti indifferenziati e alla apertura della magica botola, vengo letteralmente investita da una bella quantità di gnocchetti sardi al pomodoro, liberi di vagare nel bidone e anche sui miei vestiti. Scena di ordinaria quotidianità. La mia vicina mi ha confessato di disinfettare ogni volta dopo l’uso la tesserina che NON TUTTI, abbiamo avuto, per poter accedere al bidone della indifferenziata. Ed in effetti, il bidone versa sempre in condizioni poco igieniche, per non dire altro. Poi riflettendo ho consultato la mia app IL RIFIUTOLOGO dove, come pensavo, gli avanzi di pasta andrebbero messi nel bidone per l’organico, tra l’altro di libero accesso!

Se poi apri il contenitore per sfalci e potature, beh li trovi veramente un mondo: dai pneumatici usurati ai piccoli elettrodomestici e tanta, tantissima indifferenziata!

Quindi la domanda sorge spontanea: ma come è potuta realmente aumentare la percentuale di rifiuti differenziati, visto che nei bidoni accessibili entra di tutto ????? E per finire una TARI molto sostanziosa, nonostante nulla sia migliorato…anzi!!! Più lavoro per il cittadino con regolare posizione TARI, più disagi per quantità di plastica e cartone da collocare all’interno della propria abitazione per una intera settimana!

C’è stato un simpatico candidato a sindaco che ha parlato di uno scarso accompagnamento del cittadino al nuovo metodo di raccolta rifiuti!!!! Beh, oltre al danno la beffa!!!! Se un candidato comincia cosi…..per me è NO!!!!!! Lo sfacelo è sotto gli occhi di tutti, basta guardare la foto!!!! Se le tasse si pagano per avere dei servizi, qui qualcosa non torna! E per cortesia, evitiamo di tirare fuori il cambiamento climatico! Con questo sistema, l’unica cosa certa è il degrado ambientale e igienico, niente di più!

Firmato da una normale cittadina sassolese che sente solo lamentele, peraltro giustissime!!!! Grazie HERA, ma così non va proprio!!!!!”