Il Circolo Culturale Nuraghe Pinuccio Sciola, in collaborazione con Parlandodisport e il Comune di Fiorano Modenese presenta “Omaggio a Gigi Riva”, evento che si svolgerà sabato 18 maggio 2024 presso il Teatro Astoria di Fiorano Modenese. A partire dalle ore 16.30, Luca Telese, autore del libro “Cuori Rossoblu”, dialogherà con il direttore di parlandodisport.it Gian Paolo Maini in uno splendido pomeriggio dedicato ad uno dei più forti attaccanti della storia del calcio.

“Cuori Rossoblu” racconta la Leggenda di Gigi Riva e lo Scudetto impossibile conquistato dal Cagliari nel 1970 portando, come scrisse Gianni Brera, al “vero ingresso della Sardegna in Italia”. In questo libro, che è insieme racconto mozzafiato e serrata inchiesta, Luca Telese fa parlare i protagonisti in interviste esclusive, ripercorre i momenti più emozionanti, le figure chiave, il passaggio di un’epoca. E tratteggia una storia non solo sportiva, ma di riscatto umano e sociale. Quella di un gruppo di amici divenuti eroi nel volgere di una stagione. Di un’isola “ai confini dell’impero” che si ritrovò al centro del Paese. Di un popolo fiero che scese in strada a ballare.

Dalle ore 18, sempre al Teatro Astoria vi sarà la proiezione del docufilm “Nel nostro cielo un rombo di tuono” scritto e diretto da Riccardo Milani, uscito al cinema nel 2022 e premiato con il Nastro d’Argento nel 2023. Un docufilm biografico sul campione Gigi Riva: dall’infanzia alla gloria, la vita e la carriera del grande calciatore.

Ingresso libero e gratuito, con il contributo dello studio tecnico ing. Marco Albicini.