Ad un anno dall’alluvione che ha interessato i territori dell’Emilia-Romagna, in occasione della tappa del Giro d’Italia a Riccione si è voluto ricordare l’impegno messo in campo da Autostrade per l’Italia insieme alla Polizia di Stato e tutte le squadre di soccorso che sono intervenute sul territorio nei giorni di emergenza.

Oggi prima della partenza di Riccione si sono svolte le premiazioni degli Eroi della Sicurezza, iniziativa giunta alla tredicesima edizione e nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia, per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.

In occasione di questa tappa sono stati premiati da ASPI gli Agenti della Polizia di Stato Daniele Cristoni e Luca de Tomasi. La Polizia Stradale ha invece assegnato un riconoscimento all’impegno e al coraggio manifestato durante gli eventi alluvionali a tutte le squadre del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia coinvolte nell’emergenza, in particolare a Massimiliano Pigatto e Cristian Bruni, che si sono distinti tra gli operatori dell’unità di esercizio e dell’organizzazione tecnica.

“In quei giorni – così ha ricordato il Direttore del Tronco di Bologna di ASPI Stefano Vimercati – abbiamo lavorato, giorno e notte, per rendere l’autostrada di nuovo fruibile nel minor tempo possibile per garantire il completo accesso alle città ai i mezzi di soccorso che dovevano poter passare e arrivare a destinazione. Il Gruppo di Autostrade per l’Italia è sempre rimasto unito, si è stretto alla comunità. In quelle ore sentivamo tutti la responsabilità di dover dare il massimo per garantire risultati immediati. Grazie alla meravigliosa squadra che ha operato sul campo siamo riusciti a riaprire i tratti più danneggiati dal maltempo in tempi record e siamo stati vicini ai territori, in prima linea. Ciò che porterò sempre con me è la gratitudine delle persone che abbiamo aiutato”.

“Gli interventi in situazioni di pericolo e di urgenza, testimoniano come le donne e gli uomini della Polizia di Stato siano quotidianamente impegnati nelle attività di soccorso e di aiuto ai cittadini. La tutela degli utenti della strada è da sempre una priorità della Polizia Stradale che opera spesso in condizioni estremamente difficili” dichiara il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per l’Emilia Romagna Simonetta Lo Brutto. “La polizia stradale è stata costantemente impegnata nel monitorare le strade e garantire la sicurezza della circolazione in quei giorni delicati, coordinare i soccorsi e agevolare il raggiungimento delle frazioni più isolate, con lo spirito di sacrificio ed abnegazione che sempre ispirano l’operato degli uomini e delle donne in uniforme.

Lo stesso spirito di sacrificio che hanno dimostrato i colleghi premiati oggi, chiara espressione della professionalità e dell’empatia che da sempre caratterizzano la Polizia di Stato”.

Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive ospiterà in totale undici operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia un riconoscimento a dieci operatori del Gruppo Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.

LE STORIE

L’11 maggio 2023, gli Agenti Daniele Cristoni e Luca De Tomasi, durante il servizio di vigilanza autostradale sulla A1, ricevevano la segnalazione della presenza di un uomo anziano che percorreva a piedi, contromano, la corsia d’emergenza dell’autostrada. Giunti sul posto gli operatori intercettavano immediatamente l’uomo che, in stato confusionale, dalla corsia di emergenza, cercava di attraversare pericolosamente l’autostrada. A quel punto gli agenti, dimostrando elevata professionalità e non comuni doti operative, riuscivano a disporre l’auto di servizio trasversalmente rispetto all’asse stradale, a protezione dell’uomo che altrimenti sarebbe stato travolto dalle auto che sopraggiungevano. I due poliziotti, in questo modo, riuscivano a soccorrere l’anziano signore, malato di Alzheimer, e affidarlo alle cure del figlio giunto di lì a poco sul posto.

Ad un anno dall’alluvione che ha interessato i territori dell’Emilia-Romagna viene premiato l’impegno e lo sforzo che la società ASPI ha messo in campo sin dalla prima allerta meteo. Autostrade per l’Italia ha provveduto a organizzare una task force di oltre 600 uomini a supporto della Direzione di tronco di Bologna, e oltre 160 mezzi impegnati nelle attività di ripristino. Per il coraggio e la professionalità dimostrati nei momenti di maggiore criticità vengono premiati Cristian Bruni e Massimiliano Pigatto, e tutte le squadre che hanno contribuito a ripristinare la piena percorribilità del tratto autostradale di A14 danneggiato dalla spinta dell’acqua, un passaggio cruciale per ricongiungere l’asse nord-sud del paese e garantire a tutti i mezzi di soccorso di poter avere una direttrice di percorrenza ad alta capacità.