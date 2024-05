Sabato 18 maggio l’Oasi Val di Sole a Fossa di Concordia apre le porte dall’alba al tramonto per permettere ai cittadini di entrare in contatto con questo straordinario angolo di natura e biodiversità.

Per tutta la durata dell’iniziativa, dalle 6 del mattino e fino alle 20 di sera, saranno organizzate passeggiate guidate all’Oasi con possibilità di osservare dai capanni e dalla torre d’avvistamento l’attività e i canti degli uccelli presenti e apprezzare l’incredibile varietà di biodiversità che vi si trova.

Grazie a guide esperte e volontari conosceremo la storia delle cave di argilla che hanno dato origine all’Oasi, le essenze botaniche che vi si trovano, i mammiferi presenti in zona e le nuove specie che si sono insediate. Impareremo anche a riconoscere le erbe spontanee e il loro utilizzo in cucina attraverso antiche ricette e qualche assaggio.

L’ingresso alle attività è libero senza necessità di prenotazione. L’Oasi si trova in via Dugale Secondo. Per arrivare all’Oasi Val di Sole occorre raggiungere la frazione di Fossa, e da qui prendere via Val di Sole e percorrerla per circa 1 km, in buona parte di strada bianca; subito dopo il ponte si svolta a sinistra, si prosegue per circa 400 metri e si trova l’oasi sulla destra.