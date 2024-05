Incendio all’interno dell’isola ecologica di Albinea la scorsa notte intorno alle 1:30. Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco di Albinea che hanno lavorato per un paio di ore. Le fiamme hanno interessato una struttura in lamiera adibita al ricovero e alla raccolta di batterie al litio e olio esausto. Le cause sembrerebbero accidentali.