Sono oltre 3.200 gli studenti di ogni età che nel primo trimestre di quest’anno sono stati coinvolti nelle attività di educazione stradale a cura della Polizia locale di Modena. Lo scorso anno le attività che spaziano dall’educazione stradale all’educazione alla legalità, condotte a titolo volontario nelle scuole da una ventina di operatori del Comando di via Galilei, hanno coinvolto complessivamente 9.600 tra bambini e ragazzi di ogni ordine scolastico: dalle primarie alle superiori svolgendosi anche fuori dall’ambito scolastico.

Anche sabato 18 maggio, dalle 9 alle 13, l’educazione stradale esce dalle scuole e approda al parco della Repubblica (con ingresso da via Salvo D’Acquisto) per una mattinata di festa e dimostrazioni condotte dalla Polizia locale in collaborazione con i volontari del gruppo comunale di Protezione civile.

Alla festa è invitata la popolazione e in particolare i bambini che in sella alla loro bicicletta potranno sperimentare il percorso ciclopedonale di educazione strale e misurarsi con la segnaletica stradale. Tante le sorprese che gli operatori della Polizia stradale hanno in serbo: dalla rilevazione della velocità dei piccoli ciclisti con il telelaser alle dimostrazioni con l’etilometro, fino alla simulazione di un incidente stradale per spiegare come si svolge tale attività. L’iniziativa vedrà partecipare anche Fondazione P.A. System, Pubbliche assistenze della provincia di Modena per dimostrazioni di primo soccorso con personale qualificato.

All’iniziativa parteciperà anche Pit, il cane dell’Unità cinofila della Polizia locale di Modena; infine ai giovani partecipanti alla festa saranno distribuiti utili gadget.

Dal primo gennaio al 31 marzo il gruppo degli agenti della Polizia locale che si occupa delle attività educative ha svolto in tutto quasi 500 ore di educazione stradale nelle scuole, in particolare: 220 ore in 71 classi di 30 primarie coinvolgendo 1.556 bambini e 404 ore in 78 classi di 9 scuole secondarie di primo grado con 1.627 studenti. Nel novero complessivo dei bambini raggiunti dalle attività di educazione stradale ci sono inoltre tre scuole d’infanzia; mentre le 131 ore di lezione svolte in 66 classi di 7 istituti superiori coinvolgendo 440 studenti, si sono concentrate in particolare su attività di educazione alla legalità.