Un confronto elettorale pubblico rispettoso, moderato e ricco di spunti quello organizzato da CNA, Confcommercio, Confesercenti e Lapam Confartigianato andato in scena in un Teatro Astoria di Fiorano Modenese sold out tra i candidati per la carica di sindaco Biagini Marco, Manfredini Giuseppe, Montermini Luigi e Giovanardi Mario.

Davanti a oltre 400 persone, i quattro candidati alla poltrona di primo cittadino sono stati interrogati su alcuni temi locali di stretto interesse per le imprese e per i cittadini del Comune di Fiorano Modenese: dal villaggio artigiano di Spezzano al piano casa, passando per il commercio e la rivitalizzazione del centro storico cittadino.

I candidati sindaci hanno offerto la loro visione, esponendo alcuni punti dei rispettivi programmi elettorali, per convincere i cittadini a sceglierli nelle giornate di voto sabato 8 e domenica 9 giugno.

«Ringraziamo i quattro candidati per aver accettato il nostro invito a partecipare al confronto pubblico – spiegano le quattro associazioni di categoria –. Credo sia stata un’opportunità per loro per illustrare, davanti a una numerosa platea, le loro idee e i loro progetti concreti per il territorio di Fiorano Modenese. Il nostro ruolo di corpi intermedi, però, ci impone di sottolineare come il confronto con le associazioni non si debba svolgere solo in periodo di campagna elettorale, ma debba essere continuo, costruttivo e periodico. Augurando una buona fortuna a tutti i candidati sindaci, auspichiamo che, a prescindere da chi verrà eletto, il futuro primo cittadino di Fiorano Modenese continui periodicamente a convocarci per confronti sicuramente proficui per imprese e cittadini di Fiorano. A questo proposito, abbiamo particolarmente apprezzato l’impegno al confronto preventivo con le Associazioni parti in causa prima di dare operatività a progetti riguardanti le attività economiche e gli insediamenti produttivi».