Per quattro giorni Maranello è stato centro del panorama letterario italiano con la prima edizione di Ready to read – Maranello Legge, organizzata dal Comune di Maranello in collaborazione con TILT Associazione Giovanile APS con il sostegno della Fondazione di Modena che si concluderà oggi (domenica 19 maggio, ndr) con Enrico Marigonda e Luca Bianchini.

«Leggere significa entrare in mondi spesso sconosciuti in cui potersi informare, divertirsi, esplorare e stimolare la creatività – spiega Federico Ferrari di TILT Associazione Giovanile APS – Con questo obiettivo il progetto è un invito a scoprire il piacere della lettura e a condividere questa passione con i propri coetanei e l’intera comunità. Ready to read ha coinvolto un ampio pubblico, dai bambini agli adulti, per incuriosire e invogliare a leggere, con laboratori creativi, giochi a tema, incontri con scrittori e illustratori, letture animate, libri per tutti i gusti e sfide di lettura».

Dopo il coinvolgimento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie con i laboratori dedicati che hanno visto protagonisti fra gli altri Alessia Canducci, Anna Pisapia, Marina Gellona, Carlotta Cubeddu, Giulia Iori, il Museo egizio di Torino e dopo l’affollato incontro con Matteo Bussola che ha riempito l’Auditorium del MABIC venerdì sera, la rassegna si concluderà con un doppio appuntamento domenicale.

Alle 15 al Parco Ferrari di Maranello lo sceneggiatore Enrico Marigonda terrà il laboratorio Un romanzo a fumetti dedicato ai bambini fra i 6 e 10 anni per avvicinare alla lettura autonoma i bambini e per scoprire il piacere di leggere grazie anche ai numerosi colpi di scena e personaggi irresistibili. Insieme a lui, una buffa banda di giovani (e scodinzolanti) detective è pronta a combattere un’ingiustizia fra i banchi di scuola. Alle 17 sarà invece protagonista il popolare scrittore e conduttore radiofonico di Rai Radio2 Luca Bianchini che torna a intrattenere i suoi lettori con una nuova spassosa commedia gialla ambientata a Polignano Il cuore è uno zingaro edita da Mondadori.

In caso di maltempo entrambi gli appuntamenti si svolgeranno al MABIC.