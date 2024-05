“We are the champions. Non è importate chi sei, ma ciò in cui credi” è il nuovo spettacolo teatrale, all’ insegna di Rock and roll e solidarietà, prodotto interamente dal liceo artistico Gaetano Cherici, che fa rivivere, cantate dal vivo, le mitiche e le canzoni dei Queen, la band che ha incantato e conquistato migliaia fans della scena musicale internazionale negli anni ‘70 ed ‘80.La rappresentazione, aperta a tutti fino a esaurimento posti, va in scena il 21 e il 22 maggio al Teatro Cavallerizza alle ore 20.30, con la collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune.

Come aiuto, verso le donne vittime di violenza, parte del ricavato sarà donato all’associazione NonDasola. La sceneggiatura nasce da una rilettura e reinterpretazione dello spettacolo musicale We will rock you, arricchito dal tema della parità di genere, che s’unisce a quelli originari: l’omologazione del pensiero, la libertà, l’amore e la privazione dei diritti individuali. Il lavoro è iniziato a novembre, i ragazzi sono stati impegnati due pomeriggi a settimana ed ora, 25 sono protagonisti sul palco e 10 dietro le quinte per make-up e supporto tecnico. Un’operazione che mostra come la scuola si muova nei diversi ambiti artistici e sociali, dimostrando quanto l’arte può aiutare il mondo. Gli studenti hanno acquisito competenze di canto, recitazione e ballo, coordinati e guidati dalla regista Nyx Rota e dai docenti Evaristo Rota e Giovanni Spadavecchia per tecnica vocale, dinamica e interpretazione dei testi e delle canzoni. Gli studenti Ciro Guida e Stella Nobile hanno curato e realizzato le coreografie e sono componenti dello spettacolo. La studentessa, Lucia Morra ha creato e curato le proiezioni video. Il docente Emanuele Murdaca ha realizzato le scenografie. Hanno collaborato anche i docenti: Matteo Bellelli(indirizzo Design della Moda), Lucilla Sinibaldi, Morena Bertolani e gli alunni di 4H (Indirizzo Architettura), che hanno realizzato oggetti di scena, progettati e stampati in 3D nei laboratori della scuola. A un anno dal grande successo dello spettacolo: “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”, il Chierici si prepara a bissare. Hanno sostenuto il progetto le aziende Rigamonti Salumificio S.p.A. e Sali-Ver S.r.l.

