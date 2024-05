Oltre 260 persone sabato in piazza Roma per “A pranzo in piazza Roma”, l’evento messo in scena da Confcommercio in occasione della seconda edizione della “Giornata nazionale della Ristorazione”.

L’appuntamento, completamente plastic-free, ha trasformato piazza Roma, per la prima volta da quando è stata pedonalizzata, in un ristorante a cielo aperto che ha fatto vivere ai numerosi partecipanti un’esperienza originale e coinvolgente; un evento che ha messo al centro la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari modenesi con piatti della tradizione sapientemente preparati da apprezzati chef e la solidarietà: erano infatti presenti 80 persone seguite da Porta Aperta, a cui andrà una parte del ricavato».

«”A pranzo in Piazza Roma” – sottolinea Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio Modena – è stata, come ci eravamo prefissi, una bella festa, un’occasione di marketing territoriale e di promozione turistica della città, fondata sulla forza attrattiva della ristorazione, che ha saputo sempre meglio valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, producendo una cultura diffusa oltreché una leva imprenditorial-ristorativa di altissimo livello».

«”A pranzo in piazza Roma” – conclude Alberto Crepaldi, Segretario Generale di Confcommercio – è stato un successo straordinario, reso possibile grazie alla grande sinergia con l’Amministrazione Comunale e con tanti partner a cui va la sincera riconoscenza di Confcommercio: il Consorzio Tutela Lambrusco, il Consorzio Parmigiano Reggiano, il Consorzio del Prosciutto di Modena, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, il marchio Tradizione e Sapori della Camera di Commercio, Caffè Molinari, Dolcem, Ecozema, Forno Cristini, Ivy Balloons & Blooms Bar, Vania Franceschelli dell’Ordine del Nocino Modenese, il Gruppo Hera, Modenatavola».