Due incidenti questa mattina hanno interessato altrettante arterie stradali importanti della provincia, creando anche forti disagi alla viabilità, e sui quali è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Alle ore 8:25 una squadra di Vignola è intervenuta su richiesta del 118 a Spilamberto, all’angolo tra via Vignolese e via Tagliamento, per uno scontro tra due auto, una Fiat Punto a benzina ed una Toyota Yaris Hybrid, con una persona incastrata all’interno. Con divaricatore e cesoie idrauliche è stata aperta la portiera, liberato il conducente ed affidato alle cure del 118. Sul posto la Polizia Municipale di Vignola per la viabilità compromessa e per gli accertamenti.

Poco dopo, alle ore 9:50, i Vigili del fuoco di San Felice sono intervenuti per un frontale tra due auto, una Toyota Corolla Hybrid e BMW 11, in via Statale Sud a S. Giacomo Roncole (Mirandola). I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto in quanto le persone coinvolte erano già fuori dalle auto, assistite dal 118.

La strada è stata chiusa alla viabilità per permettere prima le operazioni di soccorso e poi rilievi della Polizia Locale.