L’associazione Non è colpa mia si unisce all’ANFFAS di Sassuolo per la presentazione di alcuni libri ed i loro autori presso Villa Giacobazzi, nella sede secondaria dell’ANFFAS.

Lo scopo di questa rassegna chiamata “Pagine Libere” è quello di avvicinare la cittadinanza e le persone che frequentano le due associazioni, a temi quali la violenza di genere, la disabilità, la parità di genere, l’empowerment femminile, la famiglia, attraverso il dialogo e il dibattito aperto con gli stessi autori dei libri che trattano appunto queste tematiche.

Le date della rassegna sono:

22 maggio 2024 – SALVATORE BLASCO “AMORE CIECO”

19 giugno 2024 – GIULIA PAGANELLI “CORPI RIBELLI”

25 settembre 2024 – TERESA CINQUE “AUTOBIOGRAFIA CLITORIDEA”

9 ottobre 2024 – CECILIA GOZZOLI “INTRIGO NELLA CITY”

Dalle ore 18:30 alle 20:00 circa.

In ogni serata verrà presentato un autore con il suo libro, con possibilità appunto di poter interagire con lo stesso.

Punto ristoro gestito dai ragazzi dell’Anffas. L’Opificio Roteglia 1848 offrirà un aperitivo agli ospiti. Con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso la Sede Anffas a Sassuolo in via Refice 19 (sede ex Albero D’Oro).

Si raccoglieranno fondi per il Centro Antiviolenza Distrettuale Tina di Sassuolo attraverso la vendita dei gadget prodotti da Non è colpa mia.