Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 maggio, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini sud o di Valle del Rubicone.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale. Di conseguenza, per chi proviene dalla Tangenziale, non sarà raggiungibile lo svincolo di San Giovanni in Persiceto e lo stesso svincolo sarà chiuso in entrata verso la stazione di Bologna Borgo Panigale; sarà inoltre chiuso, sulla SS9 via Emilia, lo svincolo di immissione sul Ramo Verde, per chi proviene da Bologna Centro, in direzione della stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e percorrere la viabilità ordinaria: viale Alcide De Gasperi, via Marco Emilio Lepido, SS9 via Emilia.